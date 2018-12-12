За год число трудоустроенных в Италии выросло

По итогам третьего квартала 2018 года число граждан, имеющих работу, в Италии выросло на 0,6% (147 тысяч человек) в сравнении с аналогичными показателями 2017 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 12 декабря.

В сравнении с данными за второй квартал 2018 года число трудоустроенных снизилось на 0,2% (52 тысячи человек). Сейчас занято работой около 23,2 миллионов граждан страны, пишет regnum.ru.

Уровень занятости в Италии при этом остается на прежнем уровне и составляет 58,7%. Уровень безработицы составляет 10,2%, что на 1,2% ниже, чем в аналогичный период 2017 года.