За год население Италии сократилось на 116 тысяч человек

Вторник, 11 Февраль 2020 Италия Италия

За год население Италии сократилось на 116 тысяч человек

В течение 2019 года численность населения Италии сократилась на 116 тысяч человек, до 60 миллионов 317 тысяч человек.

Об этом сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 11 февраля.

Число смертей превысило количество рождений на 212 тысяч. Родилось почти в полтора раза меньше граждан (435 тысяч), чем умерло (647 тысяч). В Италии появилось 143 тысячи новых мигрантов, однако 48 тысяч человек покинули страну, пишет regnum.ru.

Снижение численности населения наблюдается уже пятый год подряд и затрагивает в большей степени южные регионы станы. В более экономически благополучных северных провинциях за счет внутренней и внешней миграции наблюдается даже рост численности населения.

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