За год население Италии сократилось на 116 тысяч человек

Об этом сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 11 февраля.

Число смертей превысило количество рождений на 212 тысяч. Родилось почти в полтора раза меньше граждан (435 тысяч), чем умерло (647 тысяч). В Италии появилось 143 тысячи новых мигрантов, однако 48 тысяч человек покинули страну, пишет regnum.ru.

Снижение численности населения наблюдается уже пятый год подряд и затрагивает в большей степени южные регионы станы. В более экономически благополучных северных провинциях за счет внутренней и внешней миграции наблюдается даже рост численности населения.