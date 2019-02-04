За последние 10 лет оборот игорного рынка Италии удвоился

На этой неделе независимая исследовательская компания Eurispes опубликовала финансовый отчет итальянского сектора гемблинга за 2019 год. В нем утверждается, что общий оборот игорного бизнеса в стране в 2017 году достиг 101,8 млрд евро, что более чем в два раза превышает показатель 2008 года (47,5 млрд евро) и почти в семь раз – оборот 2003 года (15,5 млрд евро).

Фактически итальянские гемблеры потратили на азартные игры почти 19 млрд евро, из которых около 10 млрд евро пошли правительству в виде налогов, а около 8,6 млрд евро заработали игорные операторы.

Чуть более 28% итальянцев хотя бы раз играли на деньги. Около 18,3% игроков принимали участие исключительно в бесплатных играх, в то время как только 2% увлекались исключительно онлайн-играми и почти 8% были абсолютно равнодушны к гемблингу в любой форме.

Лотерея оказалась наиболее популярной формой азартных игр для итальянцев. В ней принимают участие 85% граждан, в то время как другие оказались менее востребованы. Чуть более половины (52,7%) игроков увлекаются спортивными ставками, а ставки на скачки (24%) и наземные казино (22%) были гораздо менее популярны, пишет logincasino.com.

Что касается игорных продуктов, которые, по мнению итальянцев, представляют наибольший потенциал для нанесения вреда обществу, игровые автоматы оказались на первом месте. За них проголосовало 83,4% респондентов. За ними последовали азартные онлайн-игры (78,3%), спортивные ставки (71,8%), лотереи (66,7%) и бинго (65,3%).

Несмотря на то что почти каждый день заголовки итальянских изданий сообщают о фактах выявления незаконного игорного бизнеса, более 70% респондентов заявили, что не знают ничего о нелегальных объектах. 22,3% сообщили, что они знали об этом, но не принимали участие. Наиболее смелые граждане, которые составили 4,7% от общего числа опрошенных, признались, что принимали участие в азартных играх, предлагаемых нелегальными операторами.

Регулируемый рынок азартных игр Италии сообщил о замедлении роста в 2018 году. Ожидается, что негативная тенденция сохранится и в 2019 году благодаря новому запрету на рекламу гемблинга и более высоким налогам как для наземных, так и для онлайн-операторов.