За пять лет число посетителей музеев Италии выросло на треть

Об этом заявил в среду, 29 января, министр культуры Италии Дарио Франческини.

В 2014 году музеи страны посетили 40,7 миллиона человек, в 2019 году — почти 54,7 миллиона человек, сообщил министр.

Он уверен, что этот рост был обеспечен в том числе реформой музейной системы, которая предполагает, среди прочего, повышение уровня автономии учреждений и формирование интернациональных групп руководителей музеев, пишет regnum.ru.