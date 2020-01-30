За пять лет число посетителей музеев Италии выросло на треть

Четверг, 30 Январь 2020 Италия Италия

За пять лет число посетителей музеев Италии выросло на треть

За пять лет с 2014 по 2019 годы число посетителей государственных музеев Итали выросло более чем на треть.

Об этом заявил в среду, 29 января, министр культуры Италии Дарио Франческини.

В 2014 году музеи страны посетили 40,7 миллиона человек, в 2019 году — почти 54,7 миллиона человек, сообщил министр.

Он уверен, что этот рост был обеспечен в том числе реформой музейной системы, которая предполагает, среди прочего, повышение уровня автономии учреждений и формирование интернациональных групп руководителей музеев, пишет regnum.ru.

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