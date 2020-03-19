За сутки в Италии умерли 475 человек

Всего с начала вспышки умерли почти 2 978 человек, заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Он отметил, что есть и хороший рекорд - выздоровевших.

"Число вылечившихся увеличилось на 1084, то есть на 37%, и достигло 4025. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 28 710, на 2 648 больше, чем накануне. Я бы сказал, что темп заражения сохраняется, тогда как смертность растет", - уточнил он.

Таким образом, с начала вспышки заразились более 35 713, включая излечившихся и скончавшихся, пишет euromag.ru.

Ранее сообщалось о 2503 летальных исходах и 31 506 случаях заражения, выявленных с начала пандемии.

Наибольшее число заражений и летальных исходов по-прежнему сохраняются в северных областях - Ломбардия, где 21 февраля была выявлена локальная вспышка коронавируса, а также Эмилии-Романье и Венето.

Однако, как отметил глава Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро, эпидемия охватывает и другие области, но ее распространение идет более медленными темпами.

Высший институт здоровья выявил, что только у 0,8% от общего числа умерших от вызываемого коронавирусом нового типа заболевания не было других патологий.

"Чем более мы изучаем данные, на сбор которых нужно больше времени, тем очевиднее подтверждается тенденция. Средний возраст скончавшихся - около 80 лет, и в основном это мужское население. Женщин среди умерших около 30%. Пики смертности приходятся на людей в возрасте от 70 до 79 лет и особенно между 80-89 годами. Преклонный возраст сопровождается болезнями, которые обычно бывают в этом возрасте, такими как инсульты, высокое давление, слабоумие, диабет, онкология, почечная недостаточность", - пояснил Брузаферро.

Согласно приведенным данным, в 48,5% изученных случаев смертности умершие страдали тремя и более патологиями, в 25% - двумя патологиями и 25% - одной патологией. Только 0,8% не имели патологий.

"И это важные данные, объясняющие высокую смертность, поэтому мы призываем защищать эту уязвимую группу", - добавил он.

"Даже у скончавшихся людей в возрасте менее 50 лет мы видим какие-то патологии", - указал он.