Забастовка на автомагистралях Италии

4 и 5 августа, в разгар сезона отпусков в Италии, планируется масштабная забастовка сотрудников компаний, обслуживающих автомобильные магистрали.

Профсоюзы сферы транспорта Италии намерены провести двухдневную забастовку на автомагистралях страны, передает ИА REGNUM, со ссылкой на информагентство ANSA. Забастовка намечена на 4 и 5 августа, она будет состоять из трех отрезков продолжительностью по 4 часа каждый. Поскольку в Италии начинается сезон отпусков, забастовка сотрудников компаний, обслуживающих автомобильные магистрали, может привести к «кошмарной» для автомобилистов ситуации на дорогах, пишет napoli1.com.

Ранее профсоюзы сферы транспорта уже проводили две забастовки подряд — от работы воздерживались сотрудники сначала железнодорожных, позже — авиакомпаний. Профсоюзы требовали от правительства выполнения предложенных ими мер по реформированию отрасли — в том числе в части борьбы с демпингом, стимулирования конкуренции, инициирования переговоров по продлению действия трудовых контрактов.