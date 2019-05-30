Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию

Рикси, представляющий правящую партию "Лига", вместе с 21 нынешними и бывшими членами областного совета северного региона обвинялся в растрате государственных средств в период 2010-2012 годов. Среди выявленных трат – ужины, путешествия, цветы, игра в лотерею и даже походы в луна-парк. Зачастую предоставленные по ним документы были датированы праздничными периодами, такими как Рождество, Пасха и Новый год. Общий объем растраченных средств доходит до нескольких сотен тысяч евро, пишет РИА Новости.

Накануне приговора ситуация вокруг Рикси стала очередным поводом для разногласий между членами правительственной коалиции, которую "Лига" составляет с "Движением 5 звезд". "Движение" требовало немедленной отставки Рикси, в то время как лидер "Лиги", вице-премьер Маттео Сальвини заявлял, что не считает ее обязательной.

Несмотря на это, после заседания суда Рикси сам подал прошение об уходе с должности, чтобы "не создавать проблемы правительству". В заявлении Рикси подчеркнул, что не совершал никаких преступлений и надеется на отмену приговора. Сальвини принял отставку Рикси без промедлений, объяснив ее необходимостью "защитить его и правительство от бессмысленных атак и полемики".

В среду лидер "Лиги" на фоне наметившегося правительственного кризиса заявил, что хочет продолжить работу с "Движением" и не добивается проведения досрочных выборов. Подобная перспектива в Италии наметилась после проведения выборов в Европарламент, на которых правая "Лига" набрала вдвое больше голосов (34%), чем "Д5З", которое возглавляет другой вице-премьер Луиджи Ди Майо.