Землетрясение в Италии продлилось два месяца

Землетрясения — не редкость для Италии, но катастрофы такого масштаба за её историю случались пять раз: в 1693 году на Сицилии, в 1783 году в Калабрии, в 1908 году в обеих этих областях, в 1905 году в Абруццо и в 1980 году в Неаполе, пишет pnp.ru.

Землетрясение в Калабрии, омываемой водами залива Таранто и Ионического моря, началось в полдень 5 февраля 1783 года. Первые толчки раскалывали землю, из расселин вырывались горячие фонтаны. На побережье обрушивались цунами — всего из-за поземных толчков образовалось около тысячи гигантских волн.

Два месяца землю почти непрерывно сотрясало — было зарегистрировано 949 отдельных толчков. Расселины, по свидетельствам современников, достигали 45 метров в ширину и 70 метров в глубину. Земля заглатывала людей и животных и извергала лаву.

Всего жертвами стихии стали 60 тысяч человек. А в руины превратились город Реджо-ди-Калабрия и ещё 180 поселений.