«Зенит» собирается купить полузащитника итальянской «Ромы»

Клуб готов отдать за полузащитника 50 миллионов евро. Отмечается, что сам игрок намерен встретиться с руководством «Ромы», чтобы обсудить свое будущее. На бельгийца также претендует лондонский «Челси».

В сезоне-2017/2018 Наингголан провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил четыре мяча и отдал девять результативных передач. Вместе с командой он дошел до полуфинала Лиги чемпионов, в четвертьфинале выбив «Барселону».

Летом 2017 года «Зенит» приобрел футболистов на общую сумму около 100 миллионов долларов (83 миллиона евро). В частности, состав команды пополнили пятеро аргентинцев. По итогам прошедшего сезона клуб занял пятое место в чемпионате и не попал в Лигу чемпионов. Главный тренер Роберто Манчини, который также пришел летом, покинул свой пост ради работы со сборной Италии.