«Зенит» собирается купить полузащитника итальянской «Ромы»

Четверг, 17 Май 2018 Италия Италия

«Зенит» собирается купить полузащитника итальянской «Ромы»

Петербургский «Зенит» собирается купить полузащитника итальянской «Ромы» Раджу Наингголана.

Клуб готов отдать за полузащитника 50 миллионов евро. Отмечается, что сам игрок намерен встретиться с руководством «Ромы», чтобы обсудить свое будущее. На бельгийца также претендует лондонский «Челси».

В сезоне-2017/2018 Наингголан провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил четыре мяча и отдал девять результативных передач. Вместе с командой он дошел до полуфинала Лиги чемпионов, в четвертьфинале выбив «Барселону».

Летом 2017 года «Зенит» приобрел футболистов на общую сумму около 100 миллионов долларов (83 миллиона евро). В частности, состав команды пополнили пятеро аргентинцев. По итогам прошедшего сезона клуб занял пятое место в чемпионате и не попал в Лигу чемпионов. Главный тренер Роберто Манчини, который также пришел летом, покинул свой пост ради работы со сборной Италии.

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