Железному человеку установили памятник в Италии

Работа, получившая название «Человек из стали», установлена в городе Форте-деи-Марме.

Высота памятника составляет четыре метра. На скульптуре также есть специальная табличка, в которой объясняется решение Бассо посвятить работу супергерою, пишет news.ru.

Мы чествуем Тони Старка как человека, который посвятил свою жизнь борьбе за идеалы, в которые он верил, напоминая нам, что мы все — протагонисты нашего времени, что будущее человечества зависит от наших решений и что все мы должны быть героями, — говорится на табличке.