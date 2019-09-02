Железному человеку установили памятник в Италии

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Италия Италия

Железному человеку установили памятник в Италии

Итальянский скульптор Даниэль Бассо представил памятник Железному человеку.

Работа, получившая название «Человек из стали», установлена в городе Форте-деи-Марме.

Высота памятника составляет четыре метра. На скульптуре также есть специальная табличка, в которой объясняется решение Бассо посвятить работу супергерою, пишет news.ru.

Мы чествуем Тони Старка как человека, который посвятил свою жизнь борьбе за идеалы, в которые он верил, напоминая нам, что мы все — протагонисты нашего времени, что будущее человечества зависит от наших решений и что все мы должны быть героями, — говорится на табличке.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья