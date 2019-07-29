Женщину в Италии убило ударом молнии

Понедельник, 29 Июль 2019 Италия Италия

Женщину в Италии убило ударом молнии

В Италии участницу забега убило ударом молнии.

В итальянских Альпах 45-летнюю гражданку Норвегии поразил удар молнии. Женщина, принимавшая участие в трейлраннинговом забеге (бег по природному рельефу), была еще жива, когда спасатели нашли ее, однако позже умерла в больнице, пишет iz.ru.

Как сообщает бельгийское издание Le Soir, молния попала в бегунью на высоте 2,1 тыс. м над уровнем моря. Инцидент произошел вечером в субботу, 27 июля.

25 июля сообщалось, что в Индии более 50 человек стали жертвами молнии за два дня. В частности, пять человек погибли после попадания разряда в мост, под которым они прятались от дождя.

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