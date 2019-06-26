Женская сборная Италии по футболу победила Китай
Женская сборная Италии по футболу победила Китай и вышла в четвертьфинал ЧМ-2019.
Сборная Италии одержала победу над национальной командой Китая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2019 года среди женских команд.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянок.
Победу сборной Италии принесли голы Валентины Гиакинти и Авроры Галли, забивших на 15-й и 49-й минутах, пишет russian.rt.com.
Таким образом, итальянская команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем противостояния между Нидерландами и Японией.
Днем ранее путевки в 1/4 финала себе обеспечили команды США и Швеции, обыгравшие Испанию и Канаду соответственно.