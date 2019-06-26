Женская сборная Италии по футболу победила Китай

Сборная Италии одержала победу над национальной командой Китая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2019 года среди женских команд.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянок.

Победу сборной Италии принесли голы Валентины Гиакинти и Авроры Галли, забивших на 15-й и 49-й минутах, пишет russian.rt.com.

Таким образом, итальянская команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем противостояния между Нидерландами и Японией.

Днем ранее путевки в 1/4 финала себе обеспечили команды США и Швеции, обыгравшие Испанию и Канаду соответственно.