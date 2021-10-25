Житель Италии предпочел тюрьму семейной жизни

Понедельник, 25 Октябрь 2021 Италия

Житель Италии предпочел тюрьму семейной жизни

Мужчина предпочел вновь отправиться в тюрьму вместо домашнего ареста.

Итальянское СМИ Сronachecittadine 24 октября сообщило о том, что в итальянском городе Тиволи этнический албанец предпочел вновь отправиться в тюрьму отбыванию домашнего ареста.

30-летний мужчина явился в полицию и, заявив, что жизнь с женой для него хуже ада, попросил вернуть его в камеру. Его просьба была выполнена, поскольку мужчина нарушил домашний арест.Оставшуюся часть предписанного ему тюремного срока мужчина проведет за решеткой.

В Италии проживает крупная албанская диаспора — свыше 400 тысяч человек. Она неоднородна — около ста тысяч проживающих в стране этнических албанцев прибыли туда еще в 15 веке, спасаясь от турецкого нашествия. Они сохранили свой язык и национальные костюмы и живут общинами, пишет ИА REGNUM.

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