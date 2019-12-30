Жители Италии больше всего доверяют полиции и папе римскому

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Италия Италия

Жители Италии больше всего доверяют полиции и папе римскому

Жители Италии в самой значительной степени доверяют силам правопорядка, папе римскому и формальному главе государства — президенту республики.

Органам правопорядка доверяют 73% граждан, главе католической Церкви — 66%, президенту страны — 55% граждан, пишет regnum.ru.

Из предложенных социологами общественных, экономических и политических институтов наименьшим доверием у итальянцев пользуются политические партии (9%), парламент (15%) и банки (19%).

В сравнении с результатами аналогичного опроса 10-летней давности (2009 г.) жители Италии стали больше доверять папе римскому (+12%), меньше — президенту республики (-16%), католической Церкви и Европейскому союзу (по — 15%).

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