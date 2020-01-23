Жители Италии едят слишком мало овощей и фруктов

Об этом передает Sky в среду, 22 января, со ссылкой на данные исследовательского центра Grano Padana.

Подростки едят в среднем 217 гр овощей и зелени в день, взрослые — 328 гр, в то время как норма — 400 гр в день, пишет regnum.ru.

Недостаточным является и объем потребления фруктов: в среднем 63 гр в день — у подростков, 290 гр — у взрослых при норме в 450 гр в день.