Жители Италии едят слишком мало овощей и фруктов
Жители Италии едят недостаточно овощей и фруктов, это является одной из причин роста заболеваемости гриппом.
Об этом передает Sky в среду, 22 января, со ссылкой на данные исследовательского центра Grano Padana.
Подростки едят в среднем 217 гр овощей и зелени в день, взрослые — 328 гр, в то время как норма — 400 гр в день, пишет regnum.ru.
Недостаточным является и объем потребления фруктов: в среднем 63 гр в день — у подростков, 290 гр — у взрослых при норме в 450 гр в день.