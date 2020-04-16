Жители Италии нашли новый способ повеселиться

Видеоконференции не удовлетворяют горячего желания жителей Италии душевно общаться, поэтому в ход пошли не видеокамеры с микрофонами, а длинные палки, пишет regnum.ru.

Если закрепить на ее конце бокал, то при наличии некоторой сноровки можно чокнуться с балкона на балкон и даже через улицу, не преодолевая рекомендованную «карантинную дистанцию».