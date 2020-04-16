Жители Италии нашли новый способ повеселиться

Четверг, 16 Апрель 2020 Италия Италия

Жители Италии нашли новый способ повеселиться

Итальянцы изобрели способ выпить дружной компанией, не нарушая требований карантина, сообщает Mignews (Израиль).

Видеоконференции не удовлетворяют горячего желания жителей Италии душевно общаться, поэтому в ход пошли не видеокамеры с микрофонами, а длинные палки, пишет regnum.ru.

Если закрепить на ее конце бокал, то при наличии некоторой сноровки можно чокнуться с балкона на балкон и даже через улицу, не преодолевая рекомендованную «карантинную дистанцию».

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