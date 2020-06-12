Жители Италии не намерены отказываться от летнего отпуска

Пятница, 12 Июнь 2020 Италия

Жители Италии не намерены отказываться от летнего отпуска

66% тех, кто намерен отправиться в отпуск, собираются провести его на море, еще 22% - на горных курортах страны.

Около половины граждан Италии уже решили, куда отправятся в отпуск летом 2020 года, еще 25% граждан намерены принять решение в ближайшее время, и лишь четверть населения намерена воздержаться от отпуска из-за эпидемии и ее экономических последствий.

При этом значительная часть опрошенных отметили, что будут с гораздо большей, чем в прежние годы, тщательностью подходить к вопросу о санитарно-гигиенической безопасности.

 

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