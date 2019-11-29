Жители Италии потратят 2 млрд евро в «черную пятницу»
Объем расходов граждан Италии на распродажи «черной пятницы» в 2019 году составят около 2 млрд евро.
Об этом передает Agenzia Italia в четверг, 28 ноября, со ссылкой на исследование экспертов.
В сравнении с главным днем распродаж 2018 года расходы должны вырасти на 20%, пишет regnum.ru.
По данным экспертов, в распродажах намерены принять участие около 17 миллионов человек (то есть более четверти населения страны), средние расходы должны составить 117 евро.