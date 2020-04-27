Жители Италии при карантине ездят на автомобилях в десять раз реже

Об этом передает Agenzia Italia в пятницу, 24 апреля, со ссылкой на анализ данных навигационного приложения Waze, пишет regnum.ru.

Сравнивался период после 22 марта (дата введения общих ограничений) и период с 11 по 25 февраля 2020 года. В целом в мире автомобильный трафик в настоящее время, по данным того же приложения, снизился на 60%, сказано также в публикации.