Жители Италии сокращают расходы на рождественские подарки

Об этом сообщили эксперты национальной конфедерации потребителей во вторник, 17 декабря.

В сравнении с показателями 2018 года средние расходы снизятся на 4,4% (официальный уровень инфляции в Италии — 0,3%), пишет regnum.ru.

Каждый третий житель страны из-за сложного экономического положения намерен экономить на подарках, отметили также эксперты.