Жители Италии сокращают расходы на рождественские подарки

Среда, 18 Декабрь 2019 Италия Италия

Жители Италии сокращают расходы на рождественские подарки

Каждый житель Италии в 2019 году в среднем потратит на приобретение рождественских подарков 272 евро.

Об этом сообщили эксперты национальной конфедерации потребителей во вторник, 17 декабря.

В сравнении с показателями 2018 года средние расходы снизятся на 4,4% (официальный уровень инфляции в Италии — 0,3%), пишет regnum.ru.

Каждый третий житель страны из-за сложного экономического положения намерен экономить на подарках, отметили также эксперты.

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