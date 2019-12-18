Жители Италии сокращают расходы на рождественские подарки
Каждый житель Италии в 2019 году в среднем потратит на приобретение рождественских подарков 272 евро.
Об этом сообщили эксперты национальной конфедерации потребителей во вторник, 17 декабря.
В сравнении с показателями 2018 года средние расходы снизятся на 4,4% (официальный уровень инфляции в Италии — 0,3%), пишет regnum.ru.
Каждый третий житель страны из-за сложного экономического положения намерен экономить на подарках, отметили также эксперты.