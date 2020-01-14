Жители Италии стали делать прививки от гриппа на 15% чаще

Об этом заявил во вторник, 14 января, секретарь национальной федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти, передает Adnkronos.

Он отметил, что, по его личным наблюдениям, граждане стали обращаться к врачам с просьбой сделать прививку раньше, чем это происходило в прежние годы, и в большей степени проявляли инициативу, пишет regnum.ru.

У федерации пока нет точных данных, но, по-видимому, количество прививок от гриппа заметно увеличилось, полагает Скотти.