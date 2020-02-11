Жители Италии стали реже путешествовать

Вторник, 11 Февраль 2020 Италия Италия

Жители Италии стали реже путешествовать

В 2019 году жители Италии стали совершать меньше как туристических, так и рабочих поездок.

Об этом сообщили в понедельник, 10 февраля, в национальной службе статистики Istat.

Первый показатель в сравнении с данными 2018 года снизился на 8,4%, второй - на 12%, пишет regnum.ru.

Снизилась и доля граждан, которые в качестве места отдыха выбирали один из курортов или городов собственной страны - с 89% до 76,2%.

Ввиду всех этих обстоятельств впервые с 2016 года остановился рост туристической отрасли, отметили статистики.

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