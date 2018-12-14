Жители Италии увеличат расходы на зимние каникулы на 12%

Пятница, 14 Декабрь 2018 Италия Италия

Жители Италии увеличат расходы на зимние каникулы на 12%

Более двух третей граждан проведут зимние каникулы в Италии.

Жители Италии потратят на зимние каникулы в среднем 740 евро, сообщает в пятницу, 14 декабря, Rainews со ссылкой на исследование института Piepoli по заказу конфедерации туристических компаний.

В сравнении с показателями годичной давности граждане намерены потратить на зимних каникулах на 12% больше средств, тогда аналогичный показатель составлял 660 евро.

Более двух третей граждан собираются провести зимние каникулы в Италии, при этом доля тех, кто собирается за границу, в сравнении с аналогичными данными годичной давности несколько выросла, пишет regnum.ru.

Самыми популярными «внутренними» направлениями остаются такие регионы, как Трентино Альто-Адидже (на границе с Австрией), Тоскана (Флоренция) и Ломбардия (Милан).

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