Жители Италии в среднем платят за вывоз мусора 300 евро в год

Об этом сообщает Mediaset в среду, 20 ноября, со ссылкой на итоги экспертных исследований.

При этом в экономически более благополучных северных регионах страны платеж за вывоз мусора — ниже, чем в южных провинциях, пишет regnum.ru.

Так, жители Катании платят за вывоз мусора 504 евро в год, а жители Тренто (самого обеспеченного города страны) — 195 евро.