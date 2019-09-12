Жители Италии в восторге от съемок «Бондианы»

На этой неделе актера заметили в итальянском городе Матера, где он играл в опасной сцене - вылетел из окна старинного здания. Поклонники не сомневаются, что Бонда ждет очередная жестокая война с международной преступностью, пишет РИА Новости.

Ранее дублер Крейга специально разбил раритетный автомобиль стоимостью несколько миллионов фунтов стерлингов, когда режиссер Кэри Фукунага снимал эпизод с погоней.

До этого в Сети была информация о том, что 25-й фильм о Джеймсе Бонде может стать последним после того, как агент "007" спрыгнул с огромной высоты в пропасть.

В любом случае, все это получится узнать не раньше выхода картины - весной 2020 года.