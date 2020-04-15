Жители Италии во время карантина стали тратить на еду на 19% больше

Среда, 15 Апрель 2020 Италия Италия

Жители Италии во время карантина стали тратить на еду на 19% больше

По данным за март 2020 года, расходы жителей Италии на приобретение продуктов питания выросли на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщили во вторник, 14 апреля, в национальной сельхозассоциации Coldiretti.

В супермаркетах, где жители страны покупают около половины продуктов питания, объем продаж вырос на 23%, пишет regnum.ru.

Ранее сообщалось, что общий уровень потребления в Италии в марте 2020 года снизился на 31,7% в сравнении с показателями 2019 года. Рост расходов на продукты — единственный позитивный для рынка фактор, отметили в Coldiretti.

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