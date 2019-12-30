Жителям Италии разрешили выращивать коноплю

Представители правящей партии популистов «Движение 5 звезд» приветствовали это постановление суда, отметив в том числе, что оно нанесет удар по наркомафии, пишет regnum.ru.

В оппозиционных правоцентристских партиях в свою очередь к такому решению отнеслись негативно, отметив, что наркотики не бывают «легкими».