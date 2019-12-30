Жителям Италии разрешили выращивать коноплю

Понедельник, 30 Декабрь 2019 Италия Италия

Жителям Италии разрешили выращивать коноплю

Кассационный суд Италии утвердил решение, в соответствии с которым граждане имеют права выращивать в своем доме коноплю в незначительных объемах.

Представители правящей партии популистов «Движение 5 звезд» приветствовали это постановление суда, отметив в том числе, что оно нанесет удар по наркомафии, пишет regnum.ru.

В оппозиционных правоцентристских партиях в свою очередь к такому решению отнеслись негативно, отметив, что наркотики не бывают «легкими».

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