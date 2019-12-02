Журнал Glamour закрылся теперь и в Италии

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Италия Италия

Журнал Glamour закрылся теперь и в Италии

Печатное издание Glamour является одним из самых популярных женских журналов, он существует с 1939 года и выходит во многих станах мира, включая Россию.

Однако в 2018 году закрылся американский Glamour, сейчас же объявлена дата выхода последнего номера итальянской версии журнала. Об этом сообщает Buro 24/7.

Итальянский издательский дом Condé Nast решил закрыть и сайт журнала, и его печатную версию. Один из директоров Феделе Усаи сообщил, что причиной стал устаревший формат, не удовлетворяющий запросам современности. «Главная цель Condé Nast — создавать новое. Моя основная забота сейчас заключается в создании продуктов, которые прослужат в будущем», — прокомментировал ситуацию Феделе Усаи.

Однако издательство обещало, что вложит все силы в другие проекты. Среди которых есть культовый журнал о моде Vogue Italia и популярное издание о массовой культуре и политике Vanity Fair, пишет regnum.ru.

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