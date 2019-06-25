Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии

Об этом сообщается на сайте Международного Олимпийского комитета (МОК).

«Милан и Кортина примут зимнюю Олимпиаду 2026 года», — озвучил итоги голосования на 134-й сессии МОК в Лозанне президент МОК Томас Бах. На проведение Игр также претендовал шведский Стокгольм.

Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. В первые это произошло в альпийском городе Кортина-д'Ампеццо в 1956 году. Тогда сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине — зимняя, пишет iz.ru.

Стокгольм становился столицей Олимпиад в 1912 году. Позже, спустя 46 лет город также принял олимпийские соревнования по конному спорту, так как не было возможности провести их в австралийском Мельбурне.