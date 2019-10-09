107-летняя женщина объяснила свое долголетие

Среда, 09 Октябрь 2019 Мир Мир

107-летняя женщина объяснила свое долголетие

Долгожительница из американского города Тампа, штат Флорида, считает секретом своего долголетия «Кока-колу», которую она пьет каждый день.

Об этом сообщает WTVT.

4 октября Фрэнсис Брасси (Frances Brassey) исполнилось 107 лет. В честь дня рождения в доме престарелых, где она живет, устроили вечеринку и пригласили фотографа, который снял ее в праздничной тиаре.

Брасси родилась в 1912 году. Женщина много путешествовала, бывала в Южной Америке и Азии и до сих пор хранит сувениры, которые привезла из поездок в Китай. В 1980 году она ушла на покой и перебралась во Флориду, а четыре года назад поселилась в доме престарелых.

Старейший человек в мире, 116-летняя Канэ Танака, проживает в японском городе Фукуока. Рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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