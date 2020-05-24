108-летняя старушка победила коронавирус за неделю

Об этом сообщает People.

Пенсионерка Сильвия Голдшолл (Sylvia Goldscholl) из американского штата Нью-Джерси заразилась коронавирусной инфекцией в доме престарелых. Женщину сразу перевели в местный изолятор, и сотрудники учреждения сообщили о ее болезни племяннице.

Однако уже через несколько дней врачи перезвонили девушке и сказали, что Голдшолл полностью излечилась от вируса. «Я победила болезнь, потому что была полна решимости выжить», — призналась женщина.

В четверг, 14 мая, губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy) лично поздравил Голдшолл с выздоровлением во время ежедневной встречи с журналистами. «Она показала потрясающую силу духа! Нам всем есть, чему у нее поучиться», — отметил он и пожелал пенсионерке здоровья на долгие годы.