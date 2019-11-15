12 человек погибли в ДТП в Словакии

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Мир Мир

12 человек погибли в ДТП в Словакии

В ДТП на западе Словакии погибли 12 человек.

Столкновение пассажирского автобуса и грузовика произошло в районе города Нитра на западе Словакии в среду. По последним данным, погибли 12 человек, включая четырех детей, еще 17 ранены.

"На место аварии прибыли, помимо меня, главы МВД и минтранса. Создан штаб оперативной помощи. Раненых уже оперируют, некоторые из них находятся в очень тяжелом положении, медики борются за их жизнь. В одной только больнице города Нитра находятся 5 тяжело раненых человек", - заявила глава минздрава Андреа Калавска, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Она добавила, что пострадавших доставили в больницы соседних городов с помощью трех вертолетов и восьми санитарных машин, пишет euromag.ru.

Премьер Петер Пеллегрини в связи с трагедией прервал свой визит на Кипр и возвращается в Братиславу. Президент республики Зузана Чапутова выразила соболезнование семьям погибших и свою боль от осознания происшедшего, а также надежду, что раненые пассажиры автобуса и оба раненых водителя получат надлежащую помощь от медиков.

По сообщению ТВ ТА3, грузовик перевозил камни. В пассажирском автобусе местного следования находились, в основном, школьники, их было около 30 человек. Водитель автобуса не смог точно сказать, сколько билетов он выдал в течение поездки. Столкновение, по предварительным данным полиции, произошло по вине водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу.

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