1,3 млн европейцев ездят на работу в другую страну

Чаще всего такой «обмен» происходит между Польшей и Германией: 125 тысяч поляков работают в Германии, но живут в Польше.

За ними следуют французы, которые работают в Люксембурге – их 88 тысяч. Замыкают тройку немцы, которые тоже ездят работать в Люксембург – их 52 тысячи, пишет euromag.ru.

Чаще всего работают в другой стране мужчины-строители – на них приходится до 30% всех «мигрирующих» работников. Среди женщин на заработки в другую страну чаще всего ездят врачи и медсестры: в некоторых странах на них приходится до 46% всех женщин, работающих за рубежом.

Больше всего «импортных» работников в Люксембурге – 49% от общего числа работающих не на родине, следом идет Ирландия (13%) и Кипр (11%).

По данным Росстата, доля иностранных работников в России составляет около 2,5%.