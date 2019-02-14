15-летний футболист умер перед матчем во Франции

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Саван ранее выступал в составе команд «Реймса» U-15 и U-16. Накануне матча у 15-летнего спортсмена остановилось сердце во время игры с друзьями. «Мы испытываем глубокий шок», — отмечается в заявлении клуба.

В апреле 2018-го скончался 18-летний защитник французского «Гавра» Самба Диоп. Тело сенегальского футболиста было обнаружено в доме его родителей.

В ноябре 2017-го из-за остановки сердца скончался 17-летний Джоэль Лобанзо, выступавший за бельгийский «Антверпен». Игрок потерял сознание во время тренировки и умер уже в больнице.