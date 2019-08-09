1,5 тонны кокаина изъяли в Гамбурге

Как сообщило в среду таможенное управление, оценочная стоимость наркотиков на черном рынке - 350 млн.

Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из Бразилии. Согласно сопровождающим документам, внутри был груз сигарет. В действительности там находилось 64 сумки, по которым был расфасован кокаин. Товар предназначался для заказчиков в Антверпене, пишет euromag.ru.

Это уже второй заметный удар по контрабандистам за последнее время. 2 августа гамбургские таможенники сообщили об обнаружении 4,5 тонны кокаина. Груз направлялся также в Антверпен. Это была крупнейшая партия кокаина из тех, что когда-либо были изъяты немецкими пограничниками.