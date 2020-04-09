150 родственников короля Саудовской Аравии подхватили коронавирус

Четверг, 09 Апрель 2020 Мир Мир

150 родственников короля Саудовской Аравии подхватили коронавирус

Более 150 членов королевской семьи в Саудовской Аравии подхватили коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом со ссылкой на собственный источник, близкий к саудитам, пишет The New York Times.

Сообщается, что в больнице имени Короля Фейсала, которая обслуживает родственников монарха, зарезервированы 500 мест. В реанимации находится один из принцев — губернатор Эр-Рияда — а сам 84-летний король Салман самоизолировался во дворце на острове в Красном Море. В изоляции также находится наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры.

Саудовская Аравия ввела строгие правила в связи с пандемией: все крупнейшие города страны закрыты на карантин, выходить из дома разрешено только за продуктами или за медицинской помощью.

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