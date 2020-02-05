16-летнюю француженку преследуют за богохульство

Во время трансляции один из пользователей - молодой мусульманин - обозвал ее "грязной лесбиянкой".

В ответ Мила опубликовала новое видео, в котором заявила о своей ненависти к вере и назвала ислам "религией ненависти", пишет euromag.ru.

"Я не расистка. Нельзя быть расистом в отношении религии. Я сказала, что думаю, и вы не заставите меня взять мои слова обратно", - заявила она позже в еще одном видео.

После этого на Милу обрушилась волна критики. Некоторые комментаторы угрожали убить ее, личные данные девушки были опубликованы в сети. Боясь за себя, Мила перестала ходить в школу. Она также закрыла свой аккаунт в "Инстаграме".

Глава Совета мусульман Франции Мохаммед Муссауи заявил, что, какими бы серьезными ни были ремарки Милы, ничто не оправдывает угрозы убийством.

В своем интервью на телевидении Мила принесла извинения тем, кто "мирно" практикует религию, и сказала, что сожалеет о грубости своих слов и том, что они распространились в интернете.

Однако от смысла своих высказываний она не отказалась: "Да, я хотела богохульствовать. Я абсолютно не жалею о сказанном. Я на самом деле так думаю", - заявила она.

Полиция начала два расследования: одно в отношении Милы - чтобы выяснить, нет ли в ее словах признаков разжигания ненависти, а второе - против тех, кто ей угрожал.

Первое дело было закрыто: власти пришли к заключению, что Мила высказала свое личное мнение о религии и не оскорбила никого лично. В Франции действует светская конституция и нет законов против богохульства.

Во вторник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал во время выступления в парламенте, что Мила и ее семья взяты под защиту полиции.