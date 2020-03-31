17 человек заразились коронавирусом на похоронах родственницы

9 февраля 86-летняя Шейла Брукс умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. На похороны, которые прошли 13 марта, пришли многочисленные родственники, пишет британское издание Metro.

Через несколько дней после траурной церемонии 65-летняя племянница умершей Сьюзан Нельсон оказалась в реанимации, заразившись коронавирусом. Позже женщина также скончалась, сообщает телеканал «360». По словам ее сына, во время болезни Сьюзан очень много кашляла, задыхалась и проявляла все распространенные симптомы коронавируса.

Всего симптомы вируса появились у 17 членов семьи Брукс. Среди них оказалась и ее 34-летняя дочь Аманда.

В настоящее время все родственники находятся дома на самоизоляции. Семья просит всех людей следовать рекомендациям властей — не проводить время в компаниях и соблюдать дистанцию, пишет euromag.ru.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, число людей, которые умерли в больницах Великобритании с коронавирусом, за день увеличилось на 180 человек, до 1305.