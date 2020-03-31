17 человек заразились коронавирусом на похоронах родственницы

Вторник, 31 Март 2020 Мир Мир

17 человек заразились коронавирусом на похоронах родственницы

17 членов британской семьи подхватили коронавирусную инфекцию на похоронах родственницы, которая умерла от осложнений после COVID-19.

9 февраля 86-летняя Шейла Брукс умерла от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. На похороны, которые прошли 13 марта, пришли многочисленные родственники, пишет британское издание Metro.

Через несколько дней после траурной церемонии 65-летняя племянница умершей Сьюзан Нельсон оказалась в реанимации, заразившись коронавирусом. Позже женщина также скончалась, сообщает телеканал «360». По словам ее сына, во время болезни Сьюзан очень много кашляла, задыхалась и проявляла все распространенные симптомы коронавируса.

Всего симптомы вируса появились у 17 членов семьи Брукс. Среди них оказалась и ее 34-летняя дочь Аманда.

В настоящее время все родственники находятся дома на самоизоляции. Семья просит всех людей следовать рекомендациям властей — не проводить время в компаниях и соблюдать дистанцию, пишет euromag.ru.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, число людей, которые умерли в больницах Великобритании с коронавирусом, за день увеличилось на 180 человек, до 1305.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)