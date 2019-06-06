17-летняя девушка прибегла к эвтаназии из-за депрессии

Согласно законодательству этой страны, смертельную инъекцию можно сделать без разрешения родителей именно с 17 лет. Девушка прибегла к эвтаназии через два дня после дня рождения, отмечает euromag.ru.

Из-за насилия в прошлом Ноа страдала посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией, а также анорексией. Много лет она провела в психиатрических клиниках.

Родители и друзья о ее решении не знали, близким девушка оставила письмо.

20 мая стало известно, что во французском городе Реймсе эвтаназии подвергся Венсан Ламбер, который в течение десяти лет находится в вегетативном состоянии после автокатастрофы.