17-летняя девушка прибегла к эвтаназии из-за депрессии

Четверг, 06 Июнь 2019 Мир Мир

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии из-за депрессии

В Нидерландах 17-летняя девушка Ноа Потховен, которая в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию, прибегла к эвтаназии.

Согласно законодательству этой страны, смертельную инъекцию можно сделать без разрешения родителей именно с 17 лет. Девушка прибегла к эвтаназии через два дня после дня рождения, отмечает euromag.ru.

Из-за насилия в прошлом Ноа страдала посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией, а также анорексией. Много лет она провела в психиатрических клиниках.

Родители и друзья о ее решении не знали, близким девушка оставила письмо.

20 мая стало известно, что во французском городе Реймсе эвтаназии подвергся Венсан Ламбер, который в течение десяти лет находится в вегетативном состоянии после автокатастрофы.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья