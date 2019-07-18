20-летнего футболиста убили в ресторане

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

По информации издания Infobae, четверо неизвестных напали на 20-летнего спортсмена в ресторане. Футболист был доставлен в больницу, где скончался. Местная полиция начала расследование. Выясняется, принимал ли Франсиско участие в конфликте или стал жертвой спланированного нападения.

Франсиско выступал на позиции левого защитника. Он провел в системе «Дорадос» пять лет. Главным тренером основной команды с 2018 по 2019 год был Диего Марадона.

В октябре 2018-го бразильский футболист Дэниэл Фрейтас был найден мертвым в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Сообщалось, что его пытали, а затем обезглавили.