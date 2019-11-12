22 пассажира сняли с рейса из-за скандала по поводу внешнего вида

Об этом сообщает News.com.au.

Группа путешественников-мусульман возвращалась в Мельбурн с острова Бали после празднования свадьбы, однако во время руления самолета к взлетно-посадочной полосе повздорила с членами экипажа. В результате командир воздушного судна принял решение отменить взлет, а дебоширов сняли с рейса и вернули в аэропорт.

Один из австралийцев утверждает, что скандал с бортпроводниками начался после того, как он сообщил о неисправности бортового устройства. Мужчина подчеркнул, что разговаривал со стюардессой уважительно, в то время как она якобы оскорбила его, указав на особенности его внешности и вероисповедание. Другая представительница семейства согласилась с его словами: «Лично мне показалось, что претензии к нам предъявили из-за нашего вида и того, что мы являемся мусульманами».

Остальные члены семьи также подтвердили несправедливое к ним отношение. «Мы подверглись насилию на расовой, словесной и физической почве со стороны как членов экипажа Jetstar, так и сотрудников аэропорта», — рассказал один из туристов, отметив, что их сняли с рейса, хотя они «не сказали ни единого слова».

В то же время, по информации издания, представительница авиакомпании, принявшая участие в конфликте, сама была мусульманкой. Также некоторые пассажиры заявили, что семья вела себя «буйно» еще до посадки на борт. В свою очередь в Jetstar опровергли информацию о произошедшем, однако пообещали разобраться в ситуации.