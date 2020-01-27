2/3 чехов поддерживают право геев на усыновление

67% высказались за предоставление гей-парам возможности вступать в полноценный брак.

78% убеждены, что такие пары должны иметь право усыновить или удочерить потомка партнера, пишет euromag.ru.

62 % респондентов выступили за право гомосексуальных пар усыновлять сирот.

За последний год число тех, кто поддерживает вышеуказанные права гомосексуалистов, незначительно увеличилось.

Против разрешения на брак для гомосексуальных пар выступили 15% чехов, на пять процентов больше, чем годом ранее.

Не поддержали идею усыновления потомка партнера девять процентов опрошенных, год назад таковых насчитывалось шесть процентов. Против усыновления сирот гомосексуальными парами высказались 18 %, годом ранее противников было 13 %.