250 тысяч человек устроили протест в Праге

В ней, по данным организаторов, приняли участие 250 тысяч человек. Полиция сообщила о 200 тысячах протестующих.

Митинг продолжался несколько часов и завершился без инцидентов. Помощь потребовалась нескольким десяткам протестующих, которым стало плохо из-за жаркой погоды.

В акции приняли участие не только жители Праги, но и люди со всей страны; многие из них специально приехали в Прагу из отдаленных районов. Билеты на поезда и автобусы до Праги были выкуплены еще в начале недели, пишет euromag.ru.

Среди протестующих было также много молодежи. Участники акции несли в руках плакаты с требобваниями отставки премьера и словами "Позор Бабишу".

Воскресная акция протеста стала крупнейшей со времен Бархатной революции 1989 года в Чехословакии, в результате которой произошла смена политического режима в республике.

Как сообщили организаторы, следующий митинг в Праге пройдет 16 ноября.

"Мы уже здесь" - скандировали 250 тысяч протестующих в переполненном парке Летна, в который чехи пришли также 30 лет назад, чтобы свергнуть коммунизм.

Многие из протестующих хвастались шляпками в виде гнезда аиста, напоминая об уголовном деле, которое заведено на премьер-министра из-за строительства бизнес центра под таким названием.

Креатива было много - некоторые демонстранты также оделись в костюмы бабочек, высмеивая недавнюю грамматическую ошибку, которую Бабиш (родом из Словакии) сделал в речи о насекомых.

Невзирая на заполненный парк, по мнению политолога Ивана Преображенского, ничего не поменяется - ведь у Бабиша мощная поддержка : "Пока это не превратиться в какие-то более серьезные акции на подобии того, что мы видели во Франции, во время акций так называемых желтых жилетов, я думаю, что правительство на это никак не будет реагировать".

Ранее почти 400 тысяч жителей страны подписали петицию, в которой призвали Бабиша уйти с поста премьер-министра. Его подозревают в мошенничестве с субсидиями Европейского союза, которые выплачивались его бывшим компаниям.

Организатор протестных акций - группа студентов "Миллион моментов за демократию". Бывший коммунист Андрей Бабиш - на втором месте в списке богачей Чехии. Все обвинения в мошенничестве с субсидиями ЕС он отвергает.

Он пришел к власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей на платформе евроскептицизма и антикоррупционных обещаний. Несмотря на кампанию за отставку Бабиша, его партия на выборах в Европарламент на прошлой неделе пришла первой, набрав 21,2% голосов.

Масштабную акцию протеста было решено провести в пражском парке Летна. Именно там в 1989 году прошла самая массовая антикоммунистическая акция, которая собрала около полумиллиона участников.