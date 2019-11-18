28 человек задержаны во время протестов в Афинах

Как сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АMNА), также были задержаны 13 человек, двое полицейских пострадали.

По данным АMNА, 20 анархистов были арестованы за участие в столкновениях с полицией, восемь - за то, что пытались пронести бутылки с зажигательной смесью в многоквартирные дома, пишет euromag.ru.

Агентство также сообщает, что в Афинах пострадали репортер местного информационного портала и 20-летняя девушка.

Аресты и задержания производились и в Салониках и Патрах, где также произошли столкновения анархистов с полицией.

Беспорядки начались в Эксархие после прошедшего мирно в воскресенье протестного шествия к посольству США в связи с 46-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года. По данным полиции, в столице в протестной акции приняли участие около 20 тыс. человек, в Салониках - примерно 9 тыс.