33 человека пострадали в ДТП во Франции

Как сообщает агентство France-Presse, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По данным журналистов, среди пассажиров был один россиянин. В посольстве в Париже заявили, что среди пострадавших граждан России нет.

Автобус компании Flixbus перевернулся около полудня по парижскому времени в департаменте Сомма на севере Франции. Как сообщили в префектуре, он вылетел с трассы на мокрой дороге. В автобусе находились также пассажиры из Великобритании, Франции, Испании, США, Австралии, Голландии и Румынии, сообщает euromag.ru.

Как пишут журналисты, ранения получили все 32 пассажира и водитель. В свою очередь в российском посольстве РИА Новости сообщили, что граждан России среди пострадавших нет.

Агентство France-Presse отмечает, что движение на съезде с трассы A1 было перекрыто. Пострадавших доставили в больницы.