33 человека пострадали в ДТП во Франции

Среда, 06 Ноябрь 2019 Мир Мир

33 человека пострадали в ДТП во Франции

Во Франции 33 человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса, следовавшего из Парижа в Лондон.

Как сообщает агентство France-Presse, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. По данным журналистов, среди пассажиров был один россиянин. В посольстве в Париже заявили, что среди пострадавших граждан России нет.

Автобус компании Flixbus перевернулся около полудня по парижскому времени в департаменте Сомма на севере Франции. Как сообщили в префектуре, он вылетел с трассы на мокрой дороге. В автобусе находились также пассажиры из Великобритании, Франции, Испании, США, Австралии, Голландии и Румынии, сообщает euromag.ru.

Как пишут журналисты, ранения получили все 32 пассажира и водитель. В свою очередь в российском посольстве РИА Новости сообщили, что граждан России среди пострадавших нет.

Агентство France-Presse отмечает, что движение на съезде с трассы A1 было перекрыто. Пострадавших доставили в больницы.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)