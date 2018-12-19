34-летняя певица упала на машине в Дунай и умерла

Поп упала на автомобиле в реку Дунай, не справившись с управлением. Ее обнаружили дайверы после того, как сестра певицы заявила в полицию о пропаже родственницы. Артистке было 34 года.

Поп эмигрировала в Канаду вместе с семьей в 1987 году, однако позже вернулась в Румынию. В 2017-м она выпустила дебютный альбом под названием Anca Pop. Помимо этого, артистка сотрудничала с музыкантом Гораном Бреговичем, приняв участие в записи его альбома Champagne for Gypsies. В 2018 году певица призналась в бисексуальности.