40-летняя сиделка бросила мужа и работу ради 78-летнего пациента

Об этом сообщает Daily Mail.

40-летняя Донна Брикелл (Donna Brickell) не была счастлива в браке с мужем Джоном, с которым они прожили вместе 20 лет. Супруги признались друг другу, что любовь прошла, но решили сохранить семью ради троих детей. Фактически каждый из них жил своей жизнью, муж и жена почти не виделись друг с другом.

Донна работала сиделкой. Одним из ее пациентов был парализованный ниже талии Эрик Морган (Eric Morgan). Когда британка встретила его впервые, она предположила, что Моргану 60 лет. Ухаживая за пациентом, рассказывая ему о своей жизни и ежедневно обмениваясь с ним шутками, Донна поняла, что влюблена в Моргана.

Ей нравилось остроумие мужчины, его красота и блеск в глазах. Правила компании, где работала Донна, запрещали отношения с пациентами, но она приезжала к нему во внеурочное время, чтобы пообщаться. Морган отвечал ей взаимностью. Они признались друг другу в своих чувствах, когда он, убедившись, что сиделка не против, положил руку ей на бедро. Донна не смогла устоять.

Позже она заглянула в его досье на работе и узнала, что Моргану на тот момент было 78 лет. Несмотря на разницу в возрасте, они идеально подходили друг другу. Начался бурный роман. Влюбленные вместе смотрели мюзиклы и гуляли в парке. Из-за жестких ограничений на отношения с пациентами Донне пришлось бросить работу.

Затем она сообщила о своем романе мужу. Джон был поражен, когда Донна сказала ему, что хочет развестись с ним ради 78-летнего пациента, и назвал эти отношения отвратительными. После этого британка переехала к Моргану. Вместе с ней переехал ее средний сын. Двое других детей остались с Джоном. Дети Моргана были рады познакомиться с его новой подругой.

Донна отметила, что не пожалеет о своем решении, даже если им с Морганом осталось провести вместе всего несколько лет.