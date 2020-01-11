47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

Суббота, 11 Январь 2020 Мир Мир

47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

Актриса Кэмерон Диаз родила первенца.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте звезды.

У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс. Диаз отметила, что не будет публиковать фотографии дочери или делиться какими-либо подробностями, «кроме того, что она действительно очень милая».

Кэмерон Диаз вышла замуж за Бенджи Мэддена в январе 2015 года. Торжественная церемония состоялась на территории особняка актрисы, расположенного в Беверли-Хиллз — престижном районе Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Для Диаз и Мэддена этот брак стал первым. Они начали встречаться в мае 2014-го, а предложение руки и сердца последовало в конце декабря того же года.

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