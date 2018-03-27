50 лет назад погиб Юрий Гагарин

В тот день его самолет разбился во Владимирской области. МиГ, на котором Гагарин летел вместе с другим героем Советского Союза - Владимиром Серегиным, - совершил резкий маневр и сорвался в штопор.

Однозначная причина авиакатастрофы до сих пор не установлена. Пока специалисты ломают голову, что же произошло на самом деле, родные и близкие первого космонавта каждый год в этот день собираются вместе. Чтобы снова и снова вспомнить, каким он парнем был.

Жена космонавта из первого отряда Бориса Волынова - Тамара - последняя, кто видел Юрия Гагарина в тот трагический день. За несколько минут до отъезда на аэродром они вместе спустились в лифте, вместе шли до КПП.

Тамара Волынова: «Дошли мы до перекрестка, и вдруг он говорит: «Слушай, Тамара, я забыл пропуск на аэродром». Я ему: «Юра, да тебя же все знают, зачем тебе пропуск?». Он ответил, что порядок есть порядок, и вернулся. Жестокая вот такая примета, которая вот так была реализована».

Супруги Волыновы до сих пор живут на одной лестничной площадке с вдовой первого космонавта Земли. Юрий Гагарин сам предложил Борису Волынову стать соседом, когда их дом в Звездном городке только строился. Это были не просто товарищеские отношения коллег по работе, а настоящая дружба летчиков, которые вместе прошли все трудности космической подготовки. И запросто ходили друг к другу в гости, иногда даже через балкон, пишет ntv.ru.

Борис Волынов: «Там небольшая решетка была, и мы как раз в тот год, 1968, собирались спилить ее и поставить столик шахматный. Чтобы не перелезать через решетку. А так ходили запросто, хоть и шестой этаж был. Ну что для нас шестой этаж?»

Когда к космическому полету готовили первую женщину, Ирина Соловьева, знаменитая советская парашютистка, была дублером Валентины Терешковой. А Юрий Гагарин - командиром отряда. Очень требовательным на службе и по-свойски простым и близким в нерабочее время. Несмотря всемирную славу и авторитет.

Ирина Соловьева: «Он был заводилой, конечно. Перед Новым годом ребята всегда ездили на охоту, привозили какое-то мясо, все это вместе готовили. Это была такая большая и дружная семья. И во главе всегда, конечно, Гагарин был. Чувствовалось, что он ведущий».

В один миг превратившись в гражданина мира, этот «обыкновенный русский человек со Смоленщины» до конца жизни был чужд роскоши, обходился самым необходимым и если и мечтал, то о чем-то неземном, не материальном. К нему обращались с любыми вопросами, так как верили, что авторитет Гагарина позволяет сделать невозможное. И знали: даже став звездой, он остался настоящим человеком.