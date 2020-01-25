52-летняя Памела Андерсон попозировала обнаженной

Суббота, 25 Январь 2020 Мир Мир

52-летняя Памела Андерсон попозировала обнаженной

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон снялась обнаженной для журнала Vanity Fair Italia.

Кадры съемки появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из снимков обнаженная знаменитость позирует сидя на кресле, которое покрыто белыми простынями. При этом 52-летняя Андерсон смотрит вверх, держа сигарету в руке. На ней нет никаких аксессуаров, а волосы накручены на бигуди. Модель также поделилась первым кадром со съемки. На черно-белом фото она запечатлена в черном платье с оборками и большой черной шляпе. Образ Андерсон дополняют массивные серьги.

Подписчики восхитились постом Андерсон. «Всегда креативная и уникальная, я восхищаюсь тобой», — написал один. «Очаровательная богиня», — восхитился другой. «Прекрасная съемка, и ты как всегда шикарна», — отметил третий.

В ноябре 2019 года Андерсон уже принимала участие в откровенной съемке для австралийской версии журнала Maxim. Она позировала в белом слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)